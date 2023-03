Honduras stabilirà relazioni diplomatiche con la Cina

(ANSA) - PECHINO, 15 MAR - L'Honduras ha deciso di stabile relazioni diplomatiche con la Cina: è l'annuncio su Twitter dalla presidente Xiomara Castro, senza specificare se la mossa porterà a tagliare ogni legame con Taiwan. "Ho incaricato il ministro degli Esteri Eduardo Reina di avviare l'apertura delle relazioni ufficiali con la Repubblica popolare cinese, come segno della mia determinazione a rispettare il Piano di Governo ed espandere liberamente i confini di concerto con le nazioni del mondo", ha scritto Castro in un tweet. Allo stato Taipei, che per Pechino è parte "inalienabile" del suo territorio, ha rapporti ufficiali con 14 Stati a livello globale. (ANSA).