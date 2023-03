Dall'Ucraina ai migranti, forum ANSA-Pe con il ministro Tajani

Dalle prospettive della guerra in Ucraina alle iniziative per fare fronte al flusso dei migranti, dalle riforme istituzionali Ue alla realizzazione di una forza di difesa comune: questi alcuni dei temi che saranno affrontati giovedì 16 marzo nel corso del Forum organizzato dall'ANSA in collaborazione con la rappresentanza in Italia dell'Europarlamento e che avrà come ospite il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il Forum sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 14.30 su ANSA.it, sulla pagina Facebook di ANSA Europa e sul canale YouTube del Parlamento Ue in Italia. A porre le domande al titolare della Farnesina, dopo un saluto di apertura del responsabile dell'ufficio per l'Italia del Pe, Carlo Corazza, il direttore dell'ANSA Luigi Contu. All'incontro, che si svolgerà nella nuova sede dell'Europa Experience, assisteranno anche gli studenti dell'Istituto Giorgi - Woolf di Roma che avranno modo di porre poi alcune domande al ministro e agli altri partecipanti al Forum.

Prima di assumere l'attuale incarico, Tajani è stato per molti anni europarlamentare per diventare poi commissario europeo per i Trasporti prima e per l'Industria poi e successivamente presidente del Parlamento europeo.