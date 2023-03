Aborto: attivista polacca condannata, 'non ci fermeremo'

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAR - "Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel giusto. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da quei politici che vogliono tapparci la bocca. E a tutti quelli che vivono in Polonia dico: non ci fermeremo". Questo il messaggio dell'attivista polacca Justyna Wydrzyńska, intervenuta in video in una conferenza stampa al Parlamento europeo, organizzata all'indomani della sua condanna a otto mesi di servizi sociali per aver aiutato una donna incinta ad accedere alla pillola abortiva. "Nulla cambierà nella mia vita" ha detto l'attivista, aggiungendo che continuerà nel suo impegno a favore del diritto all'aborto per le donne, "specialmente quando i diritti riproduttivi sono limitati" come in Polonia. (ANSA).