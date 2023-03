Sunak-Biden, rispondere a 'sfida Cina, ma dialogo aperto'

La Cina rappresenta oggi "una sfida" per l'Occidente, in ragione della "accresciuta aggressività" attribuita alla strategia del "Partito Comunista Cinese", ma con Pechino bisogna comunque continuare a "confrontarsi e a mantenere un dialogo": lo hanno rimarcato il premier britannico, Rishi Sunak, e il presidente Usa, Joe Biden, a conclusione di un faccia a faccia avuto a margine del vertice trilaterale Aukus di San Diego con l'Australia. Sunak, secondo una nota di Downing Street, ha poi insistito sulla volontà del Regno Unito di "proteggere i propri interessi" in materia di "sicurezza nazionale ed economica" di fronte alla Cina. (ANSA).