Seul, Corea Nord ha sparato missile balistico non identificato

(ANSA) - SEUL, 14 MAR - La Corea del Nord ha sparato un missile balistico: lo ha detto l'esercito di Seul, spiegando che si tratta del secondo lancio di Pyongyang in pochi giorni, mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti conducono le loro più grandi esercitazioni militari congiunte in cinque anni. "La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato verso il Mare Orientale", ha dichiarato lo Stato Maggiore congiunto in un comunicato, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone. (ANSA).