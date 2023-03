Malawi: sono oltre cento i morti per il ciclone Freddy

(ANSA) - BLANTYRE, 14 MAR - Sono oltre cento le vittime del ciclone tropicale Freddy che ha investito il Malawi e ha colpito in particolare la città di Blantyre. Lo ha comunicato l'Agenzia per le calamità naturali del Paese africano.

"Il bilancio delle vittime, anche in altri distretti che sono stati colpiti nella regione meridionale, è salito a 99... ma prevediamo che il numero salga", ha detto Charles Kalemba, commissario del Dipartimento per gli affari di gestione dei disastri, in conferenza stampa. (ANSA).