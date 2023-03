Giappone: temperature miti anticipano la fioritura dei ciliegi

(ANSA) - TOKYO, 15 MAR - Il clima sempre più mite nella stagione invernale in Giappone ha consentito un nuovo anticipo della tradizionale fioritura dei ciliegi a Tokyo, eguagliando il record stabilito nel biennio 2020-2021. È quanto ha stabilito l'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) - che raccoglie le statistiche dal 1953, dopo aver notato dei boccioli della varietà "Somei Yoshino" al famoso santuario scintoista Yasukuni, al centro della capitale.

La piena fioritura dovrebbe avvenire tra circa una settimana, riferisce la Ama: 10 giorni prima della media e con un anticipo di sei giorni rispetto al 2022. Da quest'anno, per la prima volta dal 2019, prima della diffusione della pandemia, i visitatori dei parchi gestiti dal governo metropolitano di Tokyo, tra cui il famoso Parco di Ueno, potranno organizzare gli abituali hanami, le feste per ammirare la fioritura mentre si organizza un sostanzioso picnic con cibo e bevande, all'ombra dei sakura. In precedenza l'amministrazione comunale aveva consigliato alle persone di astenersi dall'organizzare feste all'interno dei parchi a causa della pandemia di coronavirus.

