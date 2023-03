Corea Nord: Seul, lanciati due missili balistici

(ANSA) - SEUL, 14 MAR - La Crea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici a corto raggio verso il Mare Orientale: lo ha reso noto Seul all'indomani dell'inizio delle più grandi manovre militari congiunte con gli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.

"I nostri militari hanno rilevato due missili balistici a corto raggio sparati verso il Mare Orientale dall'area di Jangyon, nella provincia di South Hwanghae, tra le 7:41 e le 7:51" ora locale, ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto in un comunicato, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone. "Le nostre forze armate hanno aumentato la sorveglianza e la vigilanza in previsione di ulteriori lanci e sono pronte a rispondere in stretta collaborazione con la Corea del Sud e gli Stati Uniti", prosegue la nota.

Domenica Pyongyang aveva lanciato due missili da crociera da un sottomarino alla vigilia delle esercitazioni congiunte 'Freedom Shield'. La Corea del Nord ha dichiarato che i lanci servivano a verificare il suo "deterrente nucleare in diversi spazi", criticando allo stesso tempo le esercitazioni iniziate ieri, che dureranno per almeno 10 giorni. (ANSA).