Biden-Sunak, 'armi all'Ucraina, Kiev deve vincere'

Usa e Regno Unito rivendicano il ruolo di "coordinatori degli sforzi internazionali" per incrementare gli aiuti militari all'Ucraina. Lo sottolinea una nota di Downing Street dando conto del faccia a faccia fra il premier Rishi Sunak e il presidente americano Joe Biden a margine del vertice Aukus di San Diego. Sunak rimarca "l'accelerazione" delle forniture di Londra, "inclusi tank e addestramento". Mentre entrambi i leader evocano la necessità di "restare incrollabili nel sostegno all'Ucraina", affinché Kiev "vinca la guerra e si assicuri una pace duratura" in cui Mosca "non la possa più minacciare nello stesso modo".