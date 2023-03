Biden, presto parlerò con il presidente cinese Xi

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Joe Biden parlerà presto con il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha detto lo stesso presidente americano a margine dell'evento Aukus in California insieme al primo ministro britannico Rishi Sunak. A chi gli chiedeva se fosse preoccupato che la Cina ritenesse Aukus come un'aggressione, Biden ha risposto: "no". (ANSA).