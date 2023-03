Tajani, molti migranti da zone controllate da Wagner

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 13 MAR - "La questione immigrazione non può essere soltanto un tema italiano": lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro con il premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. "Ho trovato - ha aggiunto - grande comprensione per quello che sta accadendo in Italia riguardo all'immigrazione da parte di Netanyahu". Il ministro ha poi sottolineato "la preoccupazione" sul fatto che "molti migranti arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner.

Non vorrei ci fosse un tentativo di spingere migranti verso l'Italia". (ANSAmed).