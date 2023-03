Tajani a Yad Vashem, quanto accaduto non deve accadere più

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAR - "Non dobbiamo dimenticare ciò che è accaduto perchè ciò che è accaduto non deve accadere mai più": lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine della visita a Yad Vashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme. "Ogni volta che si ritorna in questi luoghi si riapre una ferita nel cuore di tutti coloro che condannano l'odio, la violenza, e lo sterminio di sei milioni di vittime innocenti, colpevoli soltanto di essere ebrei". Poi sul libro d'onore del memoriale Tajani ha scritto: "L'Italia china il capo davanti ai milioni di vittime innocenti". (ANSAmed).