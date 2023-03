Gary Lineker è stato reintegrato alla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialità per un suo criticatissimo tweet in cui paragonava la stretta sull'immigrazione del governo conservatore di Rishi Sunak alla retorica usata dalla Germania nazista negli anni Trenta. Lo ha comunicato la stessa Bbc.