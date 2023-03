Zakharova, 'un falso le dichiarazioni attribuitemi'

(ANSA) - MOSCA, 12 MAR - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha respinto come un "falso" le dichiarazioni attribuitele dal think tank Usa Institute for the Study of War (Isw), secondo il quale avrebbe parlato di "scontri tra élite" russe nel corso di un seminario.

Sul suo canale Telegram Maria Zakharova posta una immagine della notizia dell'Isw con sopra stampato in rosso "fake", falso. La portavoce afferma che su di lei sono già state diffuse molte notizie false, dal fatto che abbia un passaporto americano a quello che abbia dato alla luce un bambino negli Usa, all'acquisto di borse e vestiti a prezzi esorbitanti. "Quante stupidaggini non ho letto su di me!", aggiunge.

Adesso, afferma ancora Zakharova, vengono diffuse presunte notizie su quanto avrebbe detto con "le parole chiave 'Cremlino', 'non è in grado', 'non può'". La portavoce dice comunque di non esserne sorpresa: "Mi sono state imposte sanzioni addirittura PRIMA dell'inizio dell'operazione speciale militare con la motivazione di aver 'facilitato il dispiegamento di truppe russe in Ucraina'", afferma. "Ricordatelo - afferma ancora Maria Zakharova - e ditelo agli altri: se scrivono da qualche parte che sto dicendo che non possiamo resistere, allora quella non sono io". (ANSA).