Turchia, 'l'accordo sul grano tra Ucraina e Russia sarà esteso'

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha dichiarato che l'accordo che consente l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero sarà prorogato rispetto alla scadenza del 18 marzo. Lo riporta il Guardian.

Il primo accordo tra Russia e Ucraina era stato trovato a luglio con la mediazione di Istanbul e dell'Onu e aveva lo scopo di prevenire una crisi alimentare globale consentendo l'esportazione sicura del grano ucraino bloccato dall'invasione russa da tre porti. A novembre era stato prorogato per 120 giorni, con un rinnovo automatico previsto per il 18 marzo nel caso nessuna delle due parti si fosse opposta: Mosca ha detto che accetterà una proroga solo se le restrizioni che interessano le proprie esportazioni saranno revocate.

Domani, 13 marzo, è previsto un incontro a Ginevra con le Nazioni Unite per cercare di trovare una soluzione. (ANSA).