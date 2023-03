Iran: oltre 100 arresti per l'avvelenamento delle studentesse

Il governo iraniano ha annunciato che sono state arrestate oltre 100 persone in tutto il Paese per l' avvelenamento di migliaia di studentesse avvenuto in circostanze non chiare, accusando i presunti autori non identificati di avere legami con gruppi "ostili". Nei vari episodi, registrati a partire dalla fine di novembre, le studentesse hanno sofferto di svenimenti, nausea, senso di soffocamento e altri sintomi dopo aver riferito di odori "sgradevoli" nei locali della scuola, e alcune sono anche finite in ospedale.

Gli arresti sono avvenuti nelle province di Teheran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Guilan, Azarbaijan ovest ed est, Kurdistan e Khorasan Razavi. "Alcune di queste persone - afferma una dichiarazione del ministero dell'Interno diffusa dall'agenzia Irna - miravano a far chiudere le scuole, usando sostanze sostanzialmente innocue. Altri sono veri e propri criminali, che avevano un obiettivo ostile: chiudere le scuole e diffondere il pessimismo contro il sistema, creando paura tra il personale e gli studenti".

Agenzia ANSA Confermata la pena morte per il dissidente irano-svedese - Mondo Habib Chaab, catturato da agenti Teheran in Turchia, accusato di terrorismo (ANSA)

Questo secondo gruppo - suggerisce il ministero - "è sospettato di appartenenza a terroristi dissidenti", collegati in particolare con un gruppo di opposizione iraniana in esilio con sede in Albania che Teheran considera un'organizzazione "terrorista": i Mujahedin del popolo dell'Iran o

Mujahedeen-e-Khalq (MEK). "L'indagine su questi criminali, inclusa la scoperta della loro possibile connessione con organizzazioni terroristiche come il MEK e altri, è in corso", ha riferito Irna.

Il ministero ha aggiunto che "fortunatamente, dalla metà della scorsa settimana ad oggi, il numero di simili episodi nelle scuole è diminuito in modo significativo, e non ci sono state segnalazioni di studenti con particolari malesseri".

Secondo un'analisi fatta dall'agenzia americana specializzata nel Medio oriente The Media Line (Tml), però, varie fonti interne all'Iran ed esperti iraniani suggeriscono che l'ondata di avvelenamenti ai danni delle ragazze iraniane è stata messa in atto, se non per conto del governo di Teheran, per lo meno con la sua complicità per distrarre l'opinione pubblica dalle proteste nelle piazze contro il regime, attribuendone la colpa a "un pugno di estremisti talebani" che le autorità possono combattere, "esonerando così il sistema islamico nel suo complesso". Tml aggiunge che questa è una delle varie ipotesi sulle responsabilità degli avvelenamenti, pur ammettendo che la sua veridicità difficilmente può essere verificata in modo indipendente.