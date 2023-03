Francia: Senato adotta contestata riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 12 MAR - Il Senato francese, a maggioranza di destra, ha adottato la contestata riforma delle pensioni con 195 voti a favore e 112 contrari, dopo dieci giorni di acceso dibattito e al termine di una nuova giornata di proteste. "E' stato fatto un passo importante", ha commentato la premier Elisabeth Borne con l'Afp. "Esiste una maggioranza in Parlamento" per votare la riforma, ha aggiunto con riferimento al voto - che si attende più serrato - all'Assemblea Nazionale previsto per giovedì prossimo. Anche qui il governo conta sui voti della destra per approvare il testo che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. (ANSA).