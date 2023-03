Moldavia, trovati 2 droni nel bagaglio di un passeggero ucraino

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Un cittadino ucraino di 30 anni è stato fermato all'aeroporto di Chisinau e, durante un controllo, nel suo bagaglio sono stati trovati due droni che non aveva dichiarato. Secondo Ukrainska Pravda, si trattava di un volo Istanbul-Chisinau e i droni erano del modello Dji Mavic 3.

Nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli sugli arrivi in ;;Moldavia in relazione alla minaccia della Russia, che cerca di destabilizzare la situazione nel Paese.

