Iran, concluso accordo per acquistare caccia dalla Russia

(ANSA) - TEHERAN, 11 MAR - L'Iran ha annunciato di aver concluso un accordo per l'acquisto dei caccia Sukhoi Su-35 dalla Russia. Lo hanno riferito i media ufficiali iraniani. "Dopo la revoca dell'embargo (dell'Onu) sull'acquisto di armi convenzionali nell'ottobre 2020, l'Iran ha finalizzato il contratto per l'acquisto di aerei da combattimento Sukhoi Su-35", ha riferito l'agenzia Irna, citando la rappresentanza della Repubblica islamica alle Nazioni Unite. L'agenzia non ha fornito ulteriori dettagli sul contratto. I "Sukhoi Su-35 erano tecnicamente accettabili per l'Iran (...) e la Russia ha annunciato di essere pronta a venderli alla Repubblica islamica", scrive Irna.

Iran e Russia sono in trattative da anni per la consegna di caccia russi a Teheran. Gli Stati Uniti minacciano pesanti sanzioni a qualsiasi Paese che commerci con le forze iraniane, e si dicono da tempo allarmati dalla "pericolosa" escalation nella cooperazione militare tra Mosca e Teheran, con l'Iran accusato di fornire droni utilizzati in Ucraina, cosa che Teheran nega.

Secondo la missione iraniana all'Onu, citata dall'Irna, l'accordo sui caccia "non ha nulla a che fare con la guerra in Ucraina, in quanto non vi è assolutamente alcuna cooperazione militare tra Iran e Russia in Ucraina". (ANSA).