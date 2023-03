Al Gore attacca Biden su trivellazioni in Alaska, irresponsabile

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - L'ex vice presidente Usa e paladino dell'ambiente Al Gore ha avvertito Joe Biden che sarebbe "irresponsabile" dare il via libera a un controverso mega progetto di trivellazioni in Alaska che l'amministrazione dovrebbe autorizzare venerdì prossimo. Lo riporta il Guardian.

Il progetto miliardario, che sarà realizzato dalla compagnia petrolifera ConocoPhillips, è stato criticato anche da molti democratici che temono minerà drasticamente gli sforzi dell'amministrazione per combattere la crisi climatica. Per Al Gore il progetto "non solo metterà a rischio i nativi dell'Alaska e le altre comunità locali, ma è incompatibile con l'ambizione di raggiungere l'obiettivo emissioni zero". (ANSA).