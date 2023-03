Wagner apre centri di reclutamento in 42 città russe

(ANSA) - MOSCA, 10 MAR - Il capo della milizia russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato l'apertura di centri di reclutamento in 42 città russe.

"I centri di reclutamento della PMC Wagner sono stati aperti in 42 città russe", ha detto Prigozhin in un comunicato.

"Nonostante la colossale resistenza delle forze armate ucraine, andremo avanti. Nuovi combattenti stanno arrivando lì, ci accompagneranno per difendere il loro Paese e le loro famiglie", ha aggiunto su Telegram, secondo quanto riferisce il servizio stampa della sua compagnia Concord. (ANSA).