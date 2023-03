Sunak cita Cutro, cruciale spezzare gang criminali

Quella dell'immigrazione clandestina "è una sfida condivisa. Il Regno Unito non è solo dinanzi a questa situazione. Attraverso l'Europa, credo che il numero di migranti illegali sia aumentato del 60% lo scorso anno. E abbiamo ancora visto recentemente una tragedia al largo delle coste italiane. Per questo è cruciale spezzare il cerchio delle gang criminali": lo dice il premier britannico, Rishi Sunak, in un'intervista pubblicata sul quotidiano francese Le Figaro nel giorno del vertice bilaterale a Parigi tra la Francia e la Gran Bretagna. (ANSA).