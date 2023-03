Strage Amburgo: polizia, non è un atto di terrorismo

(ANSA) - BERLINO, 10 MAR - Le autorità di Amburgo hanno dichiarato che per la strage nella chiesa dei Testimoni di Geova non ci sono indicazioni che sia un atto di terrorismo. Il killer, Philipp F. è stato presumibilmente interrotto nel suo attacco da parte della veloce risposta della squadra speciale mobile Use della polizia di Amburgo, che ha così probabilmente salvato molte vite, ha detto Andy Grote, ministro dell'Interno della città-stato di Amburgo. (ANSA).