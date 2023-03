Migranti: Tunisia, oltre 1000 soccorsi la scorsa notte

(ANSA) - TUNISI, 10 MAR - La Guardia costiera tunisina ha soccorso la notte scorsa 1008 migranti a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo delle acque territoriali tunisine, in particolare davanti alle coste di Sfax, Lerkennah, Madia e Sousse. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in un nuovo comunicato su Facebook precisando che dei 1008 migranti soccorsi, 954 sono originari di diversi Paesi dell'Africa subsahariana e 54 tunisini. Secondo la stessa fonte, tutti sono stati segnalati alla magistratura. (ANSA).