Lineker lascia programma Bbc dopo bufera su tweet

(ANSA) - LONDRA, 10 MAR - Gary Lineker, ex centravanti dell'Inghilterra oggi volto noto della tv, lascia la conduzione del programma sportivo 'Match of the Day' in onda sulla Bbc. Lo ha comunicato l'emittente pubblica britannica dopo il criticatissimo tweet pubblicato dall'ex calciatore in cui aveva paragonato la recente stretta sull'immigrazione illegale annunciata dal governo conservatore di Rishi Sunak alla retorica razzista della Germania nazista. (ANSA).