Germania: sequestro in una farmacia di Karlsruhe, presa di ostaggi

In una farmacia di Karlsruhe, in Germania, sarebbero stati presi uno o diversi ostaggi. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo quanto scrive la Dpa.

Il sequestratore avrebbe chiesto un riscatto milionario per il rilascio. È quello che scrive la Stuttgarter Zeitung, secondo la quale gli ostaggi potrebbero essere due.

A causa del sequestro in corso nella farmacia, sono stati disdetti lo show di un noto addestratore di cani, Martin Ruetter, e un concerto in programma nella Konzerthaus a pochi metri dal luogo in cui una o più persone sono trattenute da un uomo o da una donna. Lo scrive la Bild. Secondo la polizia, tuttavia, non vi sarebbe pericolo per i residenti.