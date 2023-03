Georgia, ex presidente Saakashvili plaude alla 'resistenza'

(ANSA-AFP) - TBLISI, 10 MAR - L'ex presidente Mikheil Saakashvili, attualmente in carcere, ha accolto con favore la "resistenza" dei manifestanti alla "forza brutale" e all'influenza russa, riferendosi alle proteste che da giorni si svolgono davanti al parlamento di Tiblisi contro la legge sugli 'agenti stranieri', bloccata proprio grazie a queste.

"Stavano resistendo brillantemente alla forza brutale usata contro di loro", ha scritto Saakashvili in un post su Facebook, aggiungendo che "nessuna Russia con il suo brutale oligarca è nella posizione per sconfiggerli", riferendosi al miliardario fondatore del partito al governo della Georgia, che ha fatto fortuna in Russia. (ANSA-AFP).