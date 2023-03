Biden-von der Leyen discutono accordo su minerali critici

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAR - Joe Biden e Ursula von der Leyen discuteranno di un accordo Usa-Ue sui cosiddetti minerali critici, indispensabili per la transazione verso l'energia pulita. Lo ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Usa in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti a proposito del colloquio a Washington tra i due leader. L'idea di un club Usa-Ue sui minerali critici per ridurre la dipendenza dalla Cina, che è uno dei Paesi piu' ricchi di questi elementi, era nell'aria da qualche mese. Al centro del colloquio tra i due leader anche l'Inflation reduction act, sul quale "si auspica di trovare un terreno comune". (ANSA).