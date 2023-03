Usa: nel budget di Biden aumento spesa per la Difesa

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - Nel budget che tra poche ore Joe Biden presenterà a Filadelfia è previsto anche un aumento delle spese per la Difesa in risposta alla guerra della Russia in Ucraina e alle minacce da parte della Cina. Lo scrive il New York Times.

Il bilancio del presidente prevede inoltre uno stanziamento di 10 milioni di dollari per un programma di monitoraggio degli investimenti americani in paesi a rischio come la Cina. La misura, che l'amministrazione Biden stava cercando di varare da mesi, intende fornire al governo uno strumento per evitare che le imprese Usa contribuiscano alla crescita delle forze armate di Pechino o allo sviluppo di tecnologie sofisticate in grado di competere con quelle americane. (ANSA).