Usa: leader repubblicani al Senato cade in hotel, ricoverato

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta durante un evento in un hotel a Washington. Lo riferiscono i media americani.

Secondo il suo portavoce Doug Andres, il politico 81enne ieri sera ha partecipato a un ricevimento e poi è andato al Waldorf Astoria, l'ex Trump Hotel, a una cena organizzata dal Senate Leadership Fund, una super Pac che ha fondato lui stesso per finanziare le elezioni dei repubblicani al Senato.

Non è la prima volta che McConnell viene ricoverato per una caduta. Nel 2019 scivolò e cadde nella sua casa in Kentucky. In quell'occasione si fratturò una spalla e fu sottoposto ad intervento. In questo caso non sono ancora state rese note le sue condizioni (ANSA).