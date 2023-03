Ucraina: Ue, a Zaporizhzhia situazione molto pericolosa

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - La Commissione europea "sostiene tutte le iniziative per mettere in sicurezza" Zaporizhzhia "perché occupare una centrale civile è contro tutti gli accordi internazionali e crea una situazione molto pericolosa". Così la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles.

La commissaria ha riferito di essere "in contatto" con il ministro ucraino dell'Energia German Galushchenko "per sostenere il sistema energetico dell'Ucraina". I due nel pomeriggio avranno un colloquio in videochiamata. (ANSA).