Ucraina: Scholz, non vedo disponibilità di Putin a trattare

(ANSA) - BERLINO, 09 MAR - "Al momento purtroppo non vedo alcuna disponibilità del presidente Putin a trattare". È quello che ha detto il cancelliere Olaf Scholz, in una intervista rilasciata alla Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, secondo un'anticipazione. Il cancelliere ha sottolineato di restare comunque in contatto con la Russia per parlare. "È l'Ucraina che deve decidere quali condizioni sia pronta ad accettare per una pace", ha poi aggiunto. (ANSA).