Rep.ceca: Pavel giura da presidente, 'noi piccoli ma capaci'

(ANSA) - PRAGA, 09 MAR - L'ex generale Petr Pavel, eletto lo scorso gennaio dal voto popolare, è diventato il nuovo presidente della Repubblica Ceca, prestando oggi giuramento nella cerimonia d'insediamento nel Castello di Praga. Dopo Vaclav Havel (1993-2013), Vaclav Klaus (2003-2013) e Milos Zeman (2013-2023), Pavel è il quarto presidente ceco dalla caduta comunismo nel 1989 e dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1992.

Pavel ha prestato il giuramento solenne nelle mani del presidente del Senato durante una sessione del Parlamento a camere riunite nella Sala Vladislao, alla presenza di circa 800 invitati. "Alcuni dicono che siamo troppo piccoli per far sentire la nostra voce nel mondo. O troppo deboli per far cambiare idea ai nostri partner più forti. Vorrei che potessimo attraversare quell'ombra insieme", ha detto nel suo discorso.

"Non complichiamo le cose semplici, non creiamo ostacoli, non perdiamo tempo a cercare la perfezione per poi non fare nulla.

Abbiamo dimostrato molte volte che siamo capaci", ha aggiunto.

Pavel a questo propositoi ha fatto l'esempio del "successo della presidenza ceca" del Consiglio dell'Ue. "Cerchiamo di essere attivi e di portare questo esempio in altri settori. Ad esempio, alla Nato o all'Onu. Non aspettiamo che siano i Paesi più grandi a trovare una soluzione. Dove sta scritto che i più intelligenti e capaci siano sempre i più grandi?". Quindi Pavel ha salutato il pubblico nel terzo cortile e ha ripristinato lo stendardo del castello con il motto "La Verità trionfa" (Pravda vítězí).

Sessantuno anni, ex capo di Stato maggiore dell'esercito ceco (2012-2015) ed ex presidente del Consiglio militare della Nato (2015-2018), Pavel ha vinto al secondo turno delle elezioni presidenziali dirette su Andrej Babis, ex premier e leader del movimento populista Ano. Nel suo programma figura il pieno appoggio all'Ucraina contro l'aggressione russa, e la riunificazione della società civile ceca, che la politica ha profondamente diviso nell'ultimo ventennio. Pavel è europeista; nel suo team vi è il noto diplomatico di Bruxelles, Jaroslav Zajicek. (ANSA).