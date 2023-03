Perù: Vargas Llosa decorato, sostiene legittimità del governo

(ANSA) - LIMA, 09 MAR - Lo scrittore e premio Nobel per la letteratura peruviano, Mario Vargas Llosa, ha ricevuto dal governo della presidente Dina Boluarte il Gran Collare dell'Ordine del Sole, massimo riconoscimento nazionale, occasione in cui ha criticato "alcuni governi della regione" che mettono in discussione la costituzionalità dell'attuale mandato presidenziale.

Ricevendo le insegne, Vargas Llosa ha sostenuto, rivolgendosi al capo dello Stato, di "riconoscere in lei il presidente costituzionale del Perù, avendo assunto l'incarico nel rispetto della legalità e dello stato di diritto".

"Non è giusto sostenere - ha aggiunto - come fanno alcuni gruppi interessati, che in Perù c'è stata una rottura dell'ordine costituzionale e della democrazia. Come in ogni democrazia, anche qui le istituzioni svolgono i loro compiti, comprese le indagini per sanzionare chiunque abbia commesso abusi, atti illeciti o crimini. Questa è la prova inconfutabile che nel nostro Paese continua a prevalere un sistema democratico".

In questo senso, l'autore di 'Conversazione nella Cattedrale' ha respinto l'azione di "alcuni governi della regione latinoamericana (Messico e Colombia, ndr) che, spinti ;;da motivi ideologici o interessi politici", sono "intervenuti in modo sconveniente negli affari peruviani, mettendo in dubbio la legittimità del suo governo".

"Nonostante questo e nonostante la persistenza di alcuni segni chiari di attività violente nel Paese, il Perù sta gradualmente recuperando la normalità. Noi - ha concluso - rispettiamo la politica che lei incarna e che riguarda rigorosamente la difesa della democrazia peruviana". (ANSA).