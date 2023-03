Pentagono: la Russia fornisce uranio arricchito alla Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAR - La società russa Rosatom sta fornendo uranio altamente arricchito alla Cina. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, John Plumb, in un'audizione alla Camera americana.

"Siamo molto preoccupati per la cooperazione tra Mosca e Pechino in questo ambito", ha aggiunto il funzionario del Pentagono sottolineando che "la Cina è impegnata in una rapida espansione e diversificazione delle sue capacità nucleari".

L'uranio ufficialmente è stato inviato per rifornire i reattori nucleari autofertilizzanti che usano il plutonio e, precisa Plumb, "il plutonio si usa per fabbricare armi nucleari".

(ANSA).