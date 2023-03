Nucleare: Iran, nemici non hanno altra via che la diplomazia

(ANSA) - ISTANBUL, 09 MAR - I "nemici dell'Iran" non hanno mai voluto che la Repubblica islamica potesse avere una catena del combustibile nucleare ma ora lo hanno accettato e non hanno altra scelta che la diplomazia. Lo ha fatto sapere il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica Mohammad Eslami, come riporta Irna, in riferimento ai Paesi occidentali che hanno imposto sanzioni contro la Repubblica islamica.

Teheran ora vuole rafforzare la sua catena del combustibile nucleare arrivando a produrre 10mila MegaWatt di energia atomica, ha annunciato Eslami. (ANSA).