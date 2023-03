Netanyahu parte per Roma assediato dalla protesta

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato in elicottero all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, proveniente da Gerusalemme, per evitare i rigidi blocchi stradali eretti da folti gruppi di manifestanti per impedire la sua partenza per la visita di Stato in Italia. Secondo i media locali, Netanyahu si è imbarcato su un elicottero della polizia e non su quello dell'esercito che da alcune ore lo attendeva vicino all'ospedale Hadassah, dove si erano raccolte colonne di dimostranti. Al Ben Gurion il premier incontrerà il ministro della Difesa Usa Lloyd Austin prima di volare verso Roma.

Intanto si segnalano blocchi stradali anche a Tel Aviv, dove i manifestati si sono riuniti a centinaia in pieno centro. Bloccato, per alcune ore, anche l'ingresso del porto di Haifa. Queste mobilitazioni di protesta fanno parte della 'Giornata nazionale di resistenza in terra, aria e mare' indetta dalle organizzazioni contrarie alla riforma giudiziaria voluta dal governo di destra. A Tel Aviv intanto si stanno ingrossando i cortei, come sta avvenendo in altri luoghi di Israele Gerusalemme compresa. Il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, è arrivato al quartiere generale della polizia al Ben Gurion."Sono venuto per rafforzare le nostre forze - ha detto, citato da Haaretz - non permetteremo l'anarchia".