Le proteste non fermano Netanyahu, partito per Roma

(ANSA) - TEL AVIV, 09 MAR - Il premier Benyamin Netanyahu è da poco decollato per Roma nonostante le proteste contro la sua riforma giudiziaria che hanno cercato di impedirne la partenza.

Le proteste - ha detto - sono "un tentativo di abbattere un governo eletto pochi mesi fa in modo democratico e di andare a seste elezioni. Non lo consentiremo". Poi ha accusato l'opposizione di voler portare il Paese "all'anarchia".

Sull'incontro di domani con Giorgia Meloni, Netanyahu ha spiegato che ci sarà "il tema Iran così come è stato con Macron alcune settimane fa". (ANSA).