Cina contro Olanda su stretta a export tecnologia nei chip

(ANSA) - PECHINO, 09 MAR - La Cina si oppone "con forza" alla decisione dell'Olanda di pianificare nuove restrizioni sull'export di tecnologia dei semiconduttori per proteggere la sicurezza nazionale, unendosi agli sforzi di Usa e Giappone per frenare le spedizioni di chip verso la Cina. "Speriamo che la parte olandese aderisca a una posizione obiettiva ed equa, agisca per salvaguardare i propri interessi e non segua l'abuso di misure di controllo dell'export da parte di alcuni Paesi", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, senza fare nomi specifici, ma aggiungendo che Pechino ha presentato rimostranze alla parte olandese. (ANSA).