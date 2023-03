Tajani, sì all'immigrazione regolare con flussi pluriannuali

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "La scelta del Governo è per la fermezza: basta con gli scafisti criminali che sfruttano il dramma di donne e uomini e ingressi legali grazie a decreto flussi con una programmazione pluriannuale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine della conferenza Maeci- Banca d'Italia in corso alla Farnesina. "C'è bisogno di lavoratori stranieri in Italia nell'industria e nell'agricoltura - ha aggiunto - per questo il Governo lavora a favorire ingressi legali anche con un'attività premiale con i Paesi che accolgono gli immigrati illegali". (ANSA).