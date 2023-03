Scontri ad Atene, lancio di molotov e lacrimogeni

Scontri sono in corso alla manifestazione nel centro di Atene, dove migliaia di persone chiedono giustizia per le 57 vittime dell'incidente ferroviario di Tebi, nei pressi di Larissa. Gruppi di dimostranti hanno lanciato bottiglie molotov contro i reparti della polizia davanti al Parlamento in piazza Syntagma. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Manifestazioni simili sono in corso anche a Larissa e a Patrasso. I dimostranti chiedono che vengano identificati i responsabili della strage e che non paghi solo il capostazione arrestato per presunto "errore umano". (ANSA).