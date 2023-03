Murdoch scrisse, 'Trump sta diventando pazzo dopo il voto'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAR - Per Rupert Murdoch, dopo le elezioni del 2020 vinte da Joe Biden, Donald Trump e Rudy Giuliani stavano diventando "sempre più pazzi". La frase è contenuta in un'email inviata dal patron di Fox news ad un amico il 19 novembre 2020 e pubblicata nell'ambito della causa avviata contro il network Usa da Dominion Voting System. In un'email di qualche giorno prima Murdoch si dice convinto che alla fine Trump "concederà la vittoria" al suo avversario e che se i risultati dovessero essere ribaltati a favore del tycoon "ci saranno rivolte mai viste prima". (ANSA).