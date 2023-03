Maltempo: gelo fuori stagione in Gb, neve anche a Londra

(ANSA) - LONDRA, 08 MAR - Una spolverata di neve ha imbiancato anche Londra, da questa notte, nel quadro d'una perturbazione artica fuori stagione abbattutasi nelle ultime ore su gran parte del Regno Unito, come su altri Paesi dell'Europa settentrionale e centrale.

Nella capitale britannica le minime sono scese sotto zero e le massime non sono previste oggi oltre quota 2 o 3, decisamente meno delle medie di marzo. Il Met Office ha intanto lanciato un'allerta legata alle nevicate e al gelo estesa a diverse aree dell'isola: con disagi e situazioni d'isolamento in particolare nelle zone rurali. In Galles, oltre 100 scuole sono oggi chiuse, mentre ad Altnaharra, nelle Highlands della Scozia (nord della Gran Bretagna), stanotte è stato registrato in altura un picco vicino ai -15 gradi: record assoluto di freddo dall'inizio del 2023 nel Paese.

Stando alle previsioni, le condizioni meteo attuali sono destinate a protrarsi, con qualche variazione, fino al weekend.

