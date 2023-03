Grecia: scontro treni, agenzia Ue per ferrovie oggi ad Atene

- Il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (Era), Joseph Doppelbauer, e il direttore dei Trasporti terrestri della Direzione generale dei trasporti della Commissione europea, Kristian Schmidt, si recheranno oggi ad Atene per incontrare le autorità greche competenti e discutere del supporto tecnico per la modernizzazione e il miglioramento della sicurezza delle ferrovie greche, dopo il disastro ferroviario di martedì scorso, nella valle di Tebi, che ha causato 57 vittime. Lo riporta l'agenzia di stampa Ana-Mpa. (ANSA).