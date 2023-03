Breton, in Ue serve economia di guerra per armi a Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAR - "Siamo arrivati a un momento cruciale del nostro sostegno per l'Ucraina, è assolutamente obbligatorio che ci si muova in una sorta di economia di guerra per l'industria della difesa, dobbiamo fare 'whatever it takes' per fornire l'Ucraina di munizioni. Ecco perché oggi presentiamo il nostro piano in tre fasi". Lo ha detto Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, arrivando al consiglio informale Difesa a Stoccolma. (ANSA).