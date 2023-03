Borrell, diritti in calo, per l'Ue ogni giorno è l'8 marzo

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAR - "Stiamo assistendo a un allarmante arretramento globale dei diritti umani delle donne e delle ragazze. Come Ue, non ci fermeremo nel nostro tentativo di rendere l'uguaglianza di genere una realtà, in Europa e nel mondo. Ogni giorno è la Giornata internazionale della donna". Lo ha scritto su Twitter l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. (ANSA).