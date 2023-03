Attanasio: chiesta la pena di morte per i 6 accusati

E' stata chiesta la pena di morte a Kinshasa contro i sei uomini processati da un tribunale militare per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio nel febbraio 2021, avvenuta nell'est della Repubblica Democratica del Congo.

La pena di morte è spesso richiesta e comminata nella RDC in casi di sicurezza nazionale, ma non viene applicata da 20 anni ed è sistematicamente commutata in ergastolo. (ANSA).