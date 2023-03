8 Marzo:Parigi saluta 'progressi' su indice parità al lavoro

Il governo francese plaude ai progressi realizzati rispetto al cosiddetto 'indice sull'eguaglianza donne/uomini' al lavoro.

Intervistato da radio France Inter in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, il ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, ha dichiarato che la "parte delle imprese che rispettano il loro obbligo di dichiarazione è in aumento e questo è un bene". "La seconda buona notizia - ha aggiunto - è che la nota media ottenuta dalle imprese non smette di progredire".

Ogni anno, il primo marzo, le imprese francesi di oltre 50 dipendenti sono chiamate a calcolare e pubblicare il loro indice di parità. Questo si misura su 100 punti basati su cinque criteri: scarto salariale tra donne uomini (40 punti), scarto negli aumenti annuali (20 punti), scarto nelle promozioni (15 punti), aumenti al ritorno dal congedo maternità (15 punti) nonché la quota di donne nella top-10 dei salari più alti (10 punti).

Le aziende con oltre 250 dipendenti hanno l'obbligo di pubblicare il loro punteggio globale (su 100) dal 2019 e quelle di 50-250 dipendenti dal 2020. Quando il punteggio è inferiore a 75, l'azienda ha l'obbligo di introdurre misure correttive entro tre anni. Nel 2023, "72% delle aziende coinvolte hanno pubblicato il loro indice il primo marzo, una proporzione in forte aumento rispetto agli anni precedenti (61% nel 2022 e 2021 e 54% nel 2020)", afferma il ministero del Lavoro di Parigi.

Anche la nota media delle imprese è in aumento, "a 88 su 100 nel 2023, contro 86 su 100 nel 2022". Ed è cresciuta di 4 punti rispetto 2020 (84 su 100). Sono invece 77 le aziende che rischiano anche quest'anno di essere sanzionate. (ANSA).