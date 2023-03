8 marzo: Spagna, in programma eventi istituzionali e cortei

- Diversi eventi istituzionali e non e manifestazioni di piazza sono in corso o in programma in occasione dell'8 marzo in Spagna, Paese in cui la giornata internazionale delle donne è particolarmente sentita a livello sociale. Sono svariate le attività organizzate dalle istituzioni nazionali e locali e i cortei convocati da collettivi femministi in molte città del Paese, a partire da Madrid e Barcellona.

In questo contesto, è probabile che emergano tuttavia anche le tensioni interne che vive il movimento femminista spagnolo, su diversi fronti: ad esempio, nella capitale sono previste due manifestazioni, una indetta dalla 'Commissione 8M' e una dal Movimento Femminista di Madrid, corrente che si caratterizza per aspetti come la posizione critica sulla nuova "legge trans", che contempla l'autodeterminazione di genere.

Tali frizioni sono venute alla luce anche al livello più prettamente politico, con divergenze sempre più evidenti tra esponenti delle due formazioni del governo, il Partito Socialista e Unidas Podemos, con il Paese alle porte di un intenso ciclo elettorale (regionali e comunali a maggio, generali entro fine anno). (ANSA).