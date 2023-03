Zelensky a militari, trovare forze per difesa Bakhmut

(ANSA) - KIEV, 07 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato direttive all'Esercito per trovare "tutte le forze" per difendere Bakhmut. "Ho chiesto allo Stato maggiore di trovare le forze appropriate per aiutare la difesa di Bakhmut, nessuna parte dell'Ucraina può essere abbandonata", ha detto nel consueto messaggio serale al Paese. (ANSA).